Chinese ballon ‘duidelijk uitgerust met spionagemiddelen’ en deel van vloot die al over 40 landen vloog

Resten van de neergeschoten ballon worden uit de zee gehaald. Beeld Photo News

De Chinese ballon die vorige week over de Verenigde Staten vloog, was duidelijk uitgerust met spionagemiddelen en niet met weerapparatuur. Dat zegt een hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaar. Ook maakte de ballon volgens de VS deel uit van een vloot die al over 40 landen werd gestuurd.