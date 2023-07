China rolt de rode loper uit voor ‘oude vriend’ Henry Kissinger

De Chinese regering heeft deze week twee Amerikaanse kopstukken over de vloer gehad. Het bezoek van klimaatgezant John Kerry, op pad gestuurd door de Amerikaanse president Joe Biden, kreeg amper aandacht. De schijnwerpers stonden daarentegen gericht op een broze, langzaam schuifelende oud-minister van 100 jaar, die op persoonlijke titel naar Beijing was afgereisd om vrede te prediken tussen de twee machtigste landen ter wereld: Henry Kissinger.

Kissinger sprak in Beijing met een hoge functionaris van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, met minister van Defensie Li Shangfu en werd zelfs ontvangen door president Xi Jinping, die hem “een oude vriend” noemde.

Diplomatieke fijnproevers keken vooral op van het gesprek van Kissinger met Li. Want ondanks de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China, weigerde de Chinese minister een maand geleden een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Lloyd J. Austin III. Die had met Li willen spreken in de wandelgangen van een forum in Singapore, maar de Chinezen lieten weten dat dat er niet in zat.

Diplomatieke affront

De reden voor het diplomatieke affront: de sancties die de VS in 2018 hebben ingesteld tegen de minister toen hij nog een soort chef inkoop was van de Chinese strijdkrachten. Die kochten in 2017 tien Russische gevechtsvliegtuigen van het type SU-35 en een jaar later apparatuur voor S-400-luchtdoelraketten, in weerwil van een Amerikaans wapenembargo tegen Rusland. Daartoe was besloten na de invasie van de Russen van de Krim.

Li prijkt sindsdien op de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, waarop ook terroristen, drugshandelaren en functionarissen en handlangers van autoritaire regimes staan. Zo’n vermelding zou overigens gesprekken met de bewindsman niet in de weg staan, bezwoeren de Amerikanen.

Kissinger was in elk geval van harte welkom in Beijing. Hij stond meer dan vijftig jaar geleden aan de wieg van de dooi in de relatie tussen China en de VS, die elkaar toen ook al naar het leven stonden en hun ruzie aan fronten elders uitvochten, onder meer in Vietnam.

“De doctor heeft historische bijdragen geleverd, door het ijs te breken in Chinees-Amerikaanse betrekkingen, en hij heeft een onvervangbare rol gespeeld bij de verbetering van de verstandhouding tussen beide landen”, aldus Wang Yi, een Chinese topfunctionaris. “Het Amerikaanse beleid richting China kan wel wat diplomatieke wijsheid in Kissinger-stijl gebruiken, en politieke moed à la Nixon.”

Kissinger was Amerika’s nationale-veiligheidsadviseur en minister van Buitenlandse Zaken onder de presidenten Richard Nixon en Gerald Ford.

‘Vriend van China’

Volgens Chinese verklaringen zou Kissinger hebben gezegd dat de twee landen “hoe moeilijk ook, elkaar moeten behandelen als gelijken” en dat het “onaanvaardbaar is dat de ene kant de ander probeert te isoleren”.

In Washington meldde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het op de hoogte was geweest van Kissingers bezoek. “Hij is daar uit eigen wil en spreekt niet namens de regering van de Verenigde Staten”. De oud-minister heeft in het verleden altijd wel verslag gedaan van privé-ontmoetingen met Chinese functionarissen.