China reageert op bezoek van Pelosi en start met grootste militaire oefeningen ooit rond Taiwan

De militaire oefeningen gingen donderdag rond de middag (lokale tijd) van start in zes gebieden rond Taiwan, langs drukke handelsroutes, en zullen nog tot zondagmiddag duren. Tijdens de manoeuvres zal China de Taiwanese kust tot op 20 kilometer naderen.

De bedoeling van de oefeningen is om een “blokkade” van het eiland te simuleren. De activiteiten omvatten “het aanvallen van doelen op zee en van doelen op de grond en het controleren van het luchtruim”, meldt het Chinese nieuwsagentschap Xinhua.

Peking had de militaire oefeningen dinsdag al aangekondigd, in een reactie op het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan. China ziet de eilandstaat als een afvallige provincie en beschouwt het bezoek van Pelosi als een schending van de soevereiniteit en als een ernstige provocatie.

In een reactie op de manoeuvres meldt het Taiwanese ministerie van Defensie dat de strijdkrachten van het land “zich voorbereiden op oorlog, zonder oorlog te zoeken”. De Taiwanese Defensie benadrukt dat het streven blijft om “conflicten niet te laten escaleren”.

Omstreden bezoek

Tot op het laatste moment, toen Pelosi dinsdagavond landde in Taipei, was het onduidelijk of Democratische leider van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden effectief naar Taiwan zou gaan. Het is het hoogste Amerikaanse bezoek aan het eiland in een kwarteeuw. Pelosi bracht een heldere boodschap mee : Amerika staat achter Taiwan. “Amerika’s solidariteit met de 23 miljoen inwoners van Taiwan is vandaag belangrijker dan ooit”, zei Pelosi na aankomst, “nu de wereld voor de keuze staat tussen autocratie en democratie.”

De Chinezen zien vooral escalatie in het Taiwan-bezoek. Het bezoek “ondermijnt de soevereiniteit en territoriale integriteit van China”, reageerde het ministerie van Buitenlandse Zaken. De huidige militaire oefeningen werden dan ook meteen aangekondigd als reactie.

Maar ook binnen de VS stuitte het optreden van Pelosi op grote weerstand. President Joe Biden was niet blij met haar bezoek, dat breed werd ontraden vanuit het Pentagon en veiligheidsdiensten uit vrees voor een onvoorspelbare, mogelijk militaire Chinese reactie. Pelosi besloot deze raad in te wind te slaan en alsnog te gaan.