China kampt met deflatie door verminderde export en problemen in zijn vastgoedsector

De consumentenprijsindex, de belangrijkste graadmeter voor de prijsontwikkeling, daalde afgelopen maand met 0,3 procent ten opzichte van juli vorig jaar. Economen hielden rekening met een prijsdaling van 0,4 procent.

Door de gedaalde prijzen neemt de koopkracht van consumenten in China toe. Zij kunnen evenwel besluiten bepaalde aankopen uit te stellen, in de veronderstelling dat de prijzen de komende tijd verder omlaag gaan.

Bedrijven zien zich genoodzaakt hun producten en diensten aan te bieden tegen lagere prijzen, een ontwikkeling die de groei van de Chinese economie verder dempt. De prijs van varkensvlees is intussen met maar liefst 26 procent gedaald, en die van verschillende groenten met 1,5 procent, bericht CNN.

Vorige maand bleek dat de Chinese economie in het tweede kwartaal met ‘slechts’ 6,3 procent was gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat lijkt misschien een mooi groeicijfer, maar voor China was het slecht nieuws. Economen hadden een groei van 7,1 procent verwacht.

Lockdown

Een jaar eerder was het land in lockdown vanwege de coronapandemie, met als gevolg een zeer lage economische activiteit. Daarom werd voor dit jaar een sterke groei voorspeld, maar die bleef vooralsnog dus uit.

Ondertussen groeit de druk op de regering in Beijing om de economie te ondersteunen met extra overheidsuitgaven.

De grote veroorzaker van de deflatie is de kwakkelende Chinese vastgoedmarkt, die lange tijd goed was voor een kwart van China’s economische groei. “Vastgoed is de sleutel tot het oplossen van de verschillende huidige problemen”, zei Jacqueline Rong, hoofdeconoom China bij BNP Paribas eerder tegen persbureau Bloomberg.

Te veel projectontwikkelaars zitten in de problemen, beklemtoonde zij. “Als er nog meer grote faillissementen volgen, zal de woningbouw tot stilstand komen.”

Forse daling exportcijfers

Dinsdag werd bekend dat de Chinese export in juli met ruim 14 procent is afgenomen, de grootste exportdaling in ruim drie jaar.

Deze slechte resultaten roepen de vraag op of China, ’s werelds tweede economie, in staat is binnen afzienbare tijd uit het economische dal te krabbelen dat de coronapandemie achterliet.

Wat evenmin helpt: de werkloosheid onder Chinese jongeren is toegenomen tot ruim 21 procent. Dit jaar zullen naar verwachting meer dan elf miljoen afgestudeerden de arbeidsmarkt op komen, een record. Ter vergelijking: twintig jaar geleden verlieten zo’n 700.000 jongeren met een diploma op zak de universiteit.

De enorme aanwas van starters leidt tot een ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt, een markt waar veel jonge professionals elkaar beconcurreren om felbegeerde en goedbetaalde kantoorbanen.