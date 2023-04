China houdt ‘totale omsingelingsoefening’ rond Taiwan: al 9 oorlogsschepen en 71 gevechtsvliegtuigen opgemerkt

“Het Volksbevrijdingsleger zal van 8 tot en met 10 april een gevechtsoefening houden in de Straat van Taiwan, ten noorden, oosten, zuiden en westen van het eiland Taiwan en diens luchtruim”, aldus een Chinese militaire verklaring.

De Chinese Communistische Partij “heeft opzettelijk spanningen gecreëerd in de Straat van Taiwan die een negatieve invloed hebben op de veiligheid en de economische ontwikkeling van de internationale gemeenschap”, aldus het ministerie. Rond 16.00 uur plaatselijke tijd (10.00 uur in België) lag het aantal oorlogsschepen op negen. In totaal bevinden zich ook 71 gevechtsvliegtuigen nabij Taiwan.

De militaire oefeningen zijn gericht op een “totale omsingeling” van het eiland, stelde de Chinese staatsomroep CCTV. “We testen het vermogen om controle over de zee, het luchtruim en de informatiekanalen te krijgen”, aldus CCTV.

Sancties

China had vrijdag al sancties uitgevaardigd tegen twee Amerikaanse organisaties die de Taiwanese president Tsai Ing-wen hadden ontvangen tijdens haar bezoek aan de Verenigde Staten. Tijdens dat bezoek ontmoette Tsai ook de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy.

Het zelfbesturende democratische Taiwan, dat nooit deel heeft uitgemaakt van de Volksrepubliek China, heeft sinds 1949 een onafhankelijke regering. China beschouwt het eiland, met zowat 23 miljoen inwoners, echter als een deel van zijn grondgebied. China herhaalde vrijdag nog eens dat Taiwan een ‘onafscheidbaar onderdeel van China’ is. Beijing had al voor de ontmoeting met McCarthy aangegeven dat het ‘stevig’ zou reageren. Toen McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi afgelopen zomer naar Taiwan reisde volgden ook massale Chinese militaire oefeningen rond het eiland.

De afgelopen maanden waren er meermaals spanningen tussen de twee landen. Na de Russische inval in Oekraïne heerst er in het Westen grote bezorgdheid dat China ook militair geweld zou kunnen gebruiken in zijn territoriale aanspraak op Taiwan.