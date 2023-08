Chelsea verhuurt Rode Duivel Lukaku voor 6 miljoen euro aan AS Roma

De toonaangevende Gazzetta dello Sport schrijft dat Lukaku dinsdag koers zal zetten naar Rome, om dan aansluitend of woensdag zijn medische testen af te leggen. Als die positief verlopen, staat niets een overgang in de weg naar het team van coach José Mourinho, die al twee keer eerder met Lukaku samenwerkte (bij Chelsea en Manchester United). Ook transfergoeroe Fabrizio Romano spreekt op sociale media inmiddels van een “done deal”. Volgens Het Laatste Nieuws is er een overeenkomst om Lukaku voor 6 miljoen euro uit te lenen.

De 30-jarige Lukaku heeft bij zijn tweede passage bij Chelsea nog een overeenkomst tot medio 2026, maar komt er niet meer voor in de plannen van de nieuwe eigenaars en wou er zelf ook vertrekken. Een verlengd verblijf bij Inter leek lange tijd de meest voor de hand liggende oplossing, totdat een uiteindelijk mislukte flirt met Juventus breed werd uitgesmeerd in de Italiaanse kranten.

Inter voelde zich bedrogen en uiteindelijk kwam ook de deal met Juventus er niet door. Supporters van de Oude Dame verzetten zich tegen de komst van de Belgische topschutter aller tijden, die in een ruiloperatie betrokken zou worden met Dusan Vlahovic. Intussen zit de 23-jarige Serviër nog steeds in Turijn en lijkt hij daar niet meteen te vertrekken.