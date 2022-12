Cheers-actrice Kirstie Alley (71) na kort ziekbed overleden

“Hoe iconisch ze ook op het scherm was, ze was een nog fantastischer moeder en grootmoeder”, schrijven haar kinderen op Twitter. In het bericht, dat ook op andere sociale media werd gedeeld, laat de familie weten dat de actrice “overleed aan de strijd tegen kanker”.

Alley raakte onder andere bekend van haar rol in de miniserie ‘North and South’ uit 1985 over de Amerikaanse Burgeroorlog. Haar grote doorbraak kwam twee jaar later met haar rol van Rebecca Howe in de succesvolle komedieserie ‘Cheers’. In 1991 kreeg ze voor deze rol een Golden Globe voor beste actrice in een televisieserie en een Emmy Award voor beste vrouwelijke hoofdrol. Een tweede Emmy kreeg ze voor haar vertolking van Sally Goodson in ‘David’s Mother’ in 1994.

Met John Travolta maakte ze in de jaren negentig de commercieel succesvolle Look Who’s Talking trilogie. Ook schitterde ze op het witte doek in ‘Drop Dead Gorgeous’ uit 1999.