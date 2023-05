Chauffeur van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wordt al jarenlang betaald door NMBS

Niet alleen bij minister Petra De Sutter (Groen), maar ook bij mobiliteitsminister Georges Gilkinet (Ecolo) duiken er gedetacheerde medewerkers op. Volgens de krant La Libre werken er drie medewerkers van de NMBS en Infrabel op het kabinet. De chauffeur van de vicepremier is daar één van. Toch opmerkelijk aangezien detachering vaak wordt voorgesteld als een manier om gespecialiseerde mensen te vinden bij andere administraties of overheidsbedrijven.

De chauffeur staat al jaren op de loonlijst van de vervoersmaatschappij, dat bevestigt HR-Rail - de werkgever van alle Belgische spoorwegmedewerkers - aan de krant. Het was nog de vorige minister van Mobiliteit François Belot (MR) die de functie op zijn kabinet had aangeboden.

Wettelijk gezien doet Gilkinet niets verkeerd en in tegenstelling tot De Sutter is er geen risico op belangenvermenging, maar La Libre stelt wel de vraag of het gepast is om een NMBS-werknemer in te zetten voor het vervoer van een minister.