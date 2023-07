Chatbot en ChatGPT-concurrent Bard van Google nu ook beschikbaar in België

Google bracht Bard een tweetal maanden geleden uit in 180 landen, maar niet in de Europese Unie. Dat had te maken met de regelgeving. Donderdag werden daar een 50-tal landen aan toegevoegd, waaronder die van de Europese Unie en Brazilië.

“Bard is nu beschikbaar in het grootste deel van de wereld en in de meest gesproken talen”, stelt Google in een blogbericht. Tot nu toe was de chatbot beschikbaar in het Engels, Japans en Koreaans, maar nu “spreekt” Bard ook onder meer Nederlands, Arabisch, Duits, Frans, Hebreeuws, Spaans en Turks.

Samen met de nieuwe talen zijn er ook extra functies beschikbaar gemaakt in de update. Zo kan Bard een foto die je hebt opgeladen interpreteren en kan je bijvoorbeeld vragen en een dankwoord te schrijven voor een cadeau dat je hebt gekregen. Met een foto van het cadeau interpreteert Bard zelf om welk voorwerp het gaat en schrijft het zelf een aangepaste bedanking. Voorlopig is die functie enkel wel in het Engels beschikbaar.

Google zegt dat het contact heeft gehad met privacytoezichthouders en dat het maatregelen neemt om gegevens van en informatie over mensen te beschermen.

Bard is het antwoord van Google op ChatGPT van OpenAI, dat grotendeels wordt gefinancierd door Microsoft. Bard zelf (gratis) testen kan via bard.google.com.