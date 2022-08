Charles De Ketelaere voorgesteld bij AC Milan en meteen vergeleken met Kaká: ‘Ik heb mijn eigen kwaliteiten’

Charles De Ketelaere maakt morgen zijn debuut in het shirt van AC Milan. De topaanwinst van de Italiaanse landskampioen zal meespelen in de oefenmatch tegen Vicenza. “Ik ben er klaar voor. De coach vertelde dat ik enkele minuten zal mogen spelen. Ik hoop meteen wat te laten zien”, vertelde onze landgenoot op zijn officiële voorstelling.

De Ketelaere werd de voorbije week meermaals vergeleken met de Braziliaan Kaká, die in het verleden het mooie weer maakte bij Milan. “Ik weet wat voor een fantastische speler hij was. Ik heb veel video’s bekeken, maar we zijn toch wat verschillend. Ik heb mijn eigen kwaliteiten en hoop dat ik hetzelfde kan brengen als hij destijds.”

De Rode Duivel had eerder een gesprek met bondscoach Roberto Martínez over zijn transfer naar AC Milan. “Hij wilde mijn keuze niet beïnvloeden, hij luisterde gewoon. Ik zei dat ik naar AC Milan wilde. Dat ik ervan overtuigd ben dat ik minuten zal maken, zodat ik mee naar het WK kan. Voor hem is het belangrijk dat ik minuten maak. Deze kans kon ik niet laten liggen.”