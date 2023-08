Charles De Ketelaere gaat naar Atalanta: huur met aankoopoptie

Met Milan had Atalanta al twee weken geleden een princiepsakkoord over een huur met aankoopoptie. Atalanta betaalt 3 miljoen euro om De Ketelaere een jaar te lenen. Als ze hem aan het eind van het seizoen definitief aan willen trekken, moet de club zo’n 23 miljoen betalen.

Milan liet volgens bronnen dichtbij de club ook een aantal extra bonussen (ter waarde van ongeveer 4 miljoen en een percentage bij doorverkoop) opnemen in de overeenkomst. Indien De Ketelaere goed presteert en Atalanta hem koopt, zullen ze een klein verlies lijden op de 33 miljoen die ze ondertussen aan Club Brugge stortten. Als alles goed loopt, zou Milan in zijn boekhouding van 2024-2025 zelfs een kleine meerwaarde op verkoop kunnen boeken.

Leeds en Milan

Atalanta wachtte een aantal dagen op de ‘ja’ van CDK. De voorbije dagen waren er positieve gesprekken tussen beide partijen en is de deal dus rond geraakt. Atalanta-coach Gian Piero Gasperini wilde hem er absoluut bij.

Atalanta volgde De Ketelaere destijds al bij Club, maar kon niet mee in de wedloop tussen Leeds en Milan. De Italiaanse topclub schatte de marktwaarde van De Ketelaere in op 20 miljoen euro, maar een bod van ruim 40 miljoen van de Engelsen (ondertussen gedegradeerd uit de Premier League) dreef de prijs fors op.

Milan pushte floptransfer De Ketelaere na een teleurstellend eerste seizoen richting exit. Coach Stefano Pioli twijfelde aan hem. In zijn basiselftal voorzag hij geen plaats meer voor de Rode Duivel. De huur (met optie) is de beste oplossing voor alle partijen. Bergamo ligt op drie kwartier van Milaan.

Atalanta haalde ook al West Ham-aanvaller Gianluca Scamacca. Samen met De Ketelaere moet hij de vertrokken Rasmus Højlund (voor 85 miljoen naar Manchester United) doen vergeten.

De lokale krant Corriere della Sera leek vorige week alvast enthousiast: “Als beide deals rond raken (wat dus nu het geval is, red.), heeft Atalanta een aanvalslinie van Champions Leagueniveau.”

Daar moet worden bij gezegd dat de media in Milaan de eerste maand ook erg lovend waren over De Ketelaere: de hype was overdreven. Ex-Rode Duivel Enzo Scifo droeg er aan bij, doordat die de Bruggeling in de Gazzetta dello Sport had vergeleken met de Braziliaans legende Kaká — de laatste Ballon d’Or voor het tijdperk Lionel Messi-Cristiano Ronaldo begon. Op voorpagina’s werd De Ketelaere na zijn eerste wedstrijden voor Milan zelfs de nieuwe prins genoemd.

Het kan verkeren.