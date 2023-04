Charleroi-KV Mechelen wordt dan toch niet herspeeld, Malinwa krijgt forfaitzege

De supporters van Charleroi hadden de wedstrijd destijds doen stilleggen door herhaaldelijk vuurwerk en projectielen op het veld te gooien, maar door een procedurefout besliste de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) om het duel achter gesloten deuren te laten herspelen. Het bondsparket trok naar het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) om die beslissing aan te vechten. Ook Anderlecht en Westerlo zaten daarbij vrijdag aan tafel. Met succes, de match wordt nu dus toch niet herspeeld.

Anderlecht-trainer Brian Riemer en Westerlo-coach Jonas De Roeck deelden zondag na hun gelijkspel dan ook de mening dat de initiële beslissing om die match te herspelen verkeerd was. “Als die match herspeeld wordt, hoop ik dat ze niet langer zagen als hooligans dingen op veld gooien en het veld invaden”, begon Riemer streng. “‘Doe wat je wil’, is dan het signaal dat ze uitsturen. Gewoon omdat ze waren vergeten een agent te bellen, of wat was het? Dit is niet acceptabel. Ik zeg dit als Anderlecht-trainer, maar ook in het algemene belang van de competitie. Dit zou een ramp zijn voor het Belgische voetbal.”

Jonas De Roeck sloot zich daarbij aan en wees er nog eens op dat het vier maanden duurde om een beslissing te nemen. “Daardoor is de situatie nu heel anders dan toen. KV Mechelen vecht niet meer tegen de degradatie en bereidt zich voor op de bekerfinale. Dat momentum is helemaal anders. We kunnen dit niet toelaten. Je mag mensen buiten het veld geen invloed laten hebben op resultaat. Maar neem die beslissing toch een week na de feiten, niet vier maanden later. Je creëert een probleem dat er eigenlijk geen is.”