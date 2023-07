▶ Chaos troef in slotrit Ronde van Wallonië wanneer peloton verkeerd wordt gestuurd

Chaos troef in de finale van de slotrit van de Ronde van Wallonië in en rond Aubel. Toen Mauro Schmid van het peloton rechtdoor ging, volgden de anderen de tv-motor die verkeerd reed. Verwarring alom, waardoor de koers even stilgelegd werd om alles uit te klaren.

Schmid probeerde het daarna nog eens, maar het was zijn ploegmaat Bagioli die op 3 kilometer van de finish samen met Stephen Williams de goeie vlucht te pakken had. De Italiaan maakte het vervolgens af, waarna Arnaud De Lie de spurt van het peloton won. De Lie had eerder al de tweede rit in de Ronde van Wallonië op z'n naam geschreven.

La course est neutralisée car certains coureurs ont pris la mauvaise route ! 😲 #RTLsports pic.twitter.com/I1reWV8LcL — RTL sports (@RTLsportsbe) 26 juli 2023

De eindzege in deze 44ste editie van de Ronde van Wallonië ging naar Filippo Ganna (INEOS Grenadiers). De tweevoudige wereldkampioen tegen de klok en werelduurrecordhouder nam dinsdag met de zege in de tijdrit op zijn 27ste verjaardag de leiderstrui in handen.

Zaterdag had Ganna al de openingsrit gewonnen in de sprint. De Italiaan is er duidelijk klaar voor wanneer er in Glasgow tegen de klok en op de weg voor de wereldtitel gestreden wordt.