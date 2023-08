Chaos op Britse luchthavens kan na storing ‘nog dagen duren’

Door de problemen bij de National Air Traffic Service (NATS) werden gisteren ruim 500 vluchten geannuleerd. Zo’n 9 procent van de ruim 3.000 vluchten die maandag in het VK zouden landen werd volgens de BBC geannuleerd. Ook ruim 230 opstijgende vluchten werden geschrapt. De storing kwam op een slecht moment: door een vrije dag in delen van het Verenigd Koninkrijk waren veel mensen met het vliegtuig onderweg nog vlak voor het einde van de zomervakantie.

Ook in ons land was er sprake van hinder. Ook enkele vluchten van en naar ons land, onder meer naar Londen, Birmingham en Edinburgh, kampten met forse vertragingen, zo bleek uit een overzicht op de websites van Brussels Airport en van de luchthaven van Charleroi. Een vlucht van Ryanair naar Glasgow en één naar Manchester werden afgelast. Het is nog niet duidelijk in hoeverre er de komende dagen nog hinder zal zijn voor passagiers tussen België en het VK reizen.

De grootste luchthaven van Groot-Brittannië, London Heathrow, waarschuwde maandagavond op het sociaal netwerk X, voorheen Twitter, dat vluchtschema’s nog steeds “aanzienlijk verstoord” waren. Reizigers werden aangeraden om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voordat ze naar de luchthaven reisden.

Ondertussen liet Londen Gatwick, de op één na drukste luchthaven, weten dat het van plan was om een “normaal vluchtschema” aan te bieden.

De NATS meldde maandagmiddag dat de oorzaak van het probleem gevonden was. Wat er precies misging, is door de autoriteit niet met de buitenwereld gedeeld.