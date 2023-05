Champions League: Kevin De Bruyne knalt Manchester City naar gelijkspel tegen Real Madrid

Real Madrid en Manchester City keken elkaar opnieuw in de ogen na de memorabele halve finale van vorig jaar, die voor de Citizens in een trauma eindigde. De Bruyne stond in de basis bij City, dat in het begin van de wedstrijd het balbezit voor zijn rekening nam. Na acht minuten testte De Bruyne een eerste keer Real-doelman Thibaut Courtois. City-topschutter Erling Haaland volgde dat voorbeeld met een kopbal, maar de Rode Duivel redde makkelijk.

De Madrilenen kwamen steeds meer onder de druk van City uit en vooral Vinicius Junior bleek een gesel voor de defensie van de bezoekers. Na een opkomende rush van Camavinga schoot de flankaanvaller iets na het halfuur vanop de rand van de zestien raak (36e).

In de tweede helft kon De Bruyne alleen op Courtois af - vanuit buitenspel, zo bleek achteraf - maar de hoek was te scherp en Courtois redde. Even later probeerde de City-middenvelder het opnieuw van buiten de zestien, maar het schot was te flauw om de Real-doelman te verontrusten.

In de 67e minuut was het moment van Kevin De Bruyne dan toch aangebroken. Na afleggen van Gündoğan knalde de spelmaker met zijn rechter verschroeiend raak van buiten het strafschopgebied. Courtois had geen verhaal tegen de strakke uithaal van De Bruyne, die de Citizens zo een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd van volgende week woensdag bezorgde. Eden Hazard bleef 90 minuten op de bank bij Real Madrid.