Cercle Brugge zet coach Thalhammer aan de deur, assistent Miron Muslic neemt over

Zopas viel de beslissing dat afscheid wordt genomen van de 52-jarige Oostenrijker. Die was bij Cercle in dienst sinds eind november vorig jaar als opvolger van Yves Vanderhaeghe. Het was dus zijn voorganger die onrechtstreeks het ontslag van Thalhammer inleidde.

Cercle gaf tegen het KVO van Vanderhaeghe een dubbele voorsprong uit handen, de druppel voor Monaco-TD Paul Mitchell (aanwezig in Jan Breydel vorige zaterdag) om de hakbijl te hanteren.

24 op 30

Thalhammer maakte vorig seizoen een goede beurt door te starten met een ongeziene 24 op 30 en Cercle daarmee uit de degradatiezone te laten opklimmen naar een positie net onder de top-acht. De ambitie om het team nu ín die top-acht te loodsen kon hij de voorbije maanden evenwel niet waarmaken. Cercle pakte amper 6 punten uit 9 wedstrijden en won alleen met 1-0 van Anderlecht dit seizoen.

Voor de opvolging van Thalhammer werd beslist om binnen de technische staf één van de assistenten door te schuiven naar de rang van T1. De Bosnische Oostenrijker Miron Muslic, vorige week 40 geworden, volgt zijn leermeester op. Muslic was in het verleden enkel even T1 bij SV Ried als interim. Hij kwam in oktober vorig jaar in de staf van Cercle Brugge. Muslic zal samen met Jimmy De Wulf vanaf morgen de trainingen leiden, in afwachting van de komst van een andere tweede assistent.

Dominik Thalhammer is de tweede coach in de Jupiler Pro League die dit seizoen de wacht krijgt aangezegd, na Karim Belhocine eerder bij KV Kortrijk.