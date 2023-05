CEO van bedrijf achter ChatGPT pleit voor regulering: ‘Grootste angst is dat mijn sector de wereld schade berokkent’

“Het is noodzakelijk dat we de krachtigste AI ontwikkelen met democratische waarden.” Met die woorden is het de topman van start-up OpenAI zelf die in de commissie voor privacy, technologie en recht vraagt voor meer overheidsregulering over artificiële intelligentie. “Dat is nodig om de risico’s van deze steeds krachtiger wordende modellen te beperken”, aldus Sam Altman. Hij vindt dat “gloednieuwe technologie ook een nieuw kader nodig heeft” en pleit daarbij voor “Amerikaans leiderschap”.

Altmans bedrijf OpenAI zit achter ChatGPT, de software die op basis van taalmodellen zelf teksten kan schrijven over allerlei onderwerpen. De lancering in november heeft niet alleen de interesse van het publiek doen toenemen voor generatieve AI, maar ook die van bedrijven. Ondertussen zijn tal van toepassingen ermee uitgerust. Microsoft voegt de software samen met zijn zoekmachine Bing en ook Google en Meta kondigden kort daarop een eigen AI-systeem aan.

“AI heeft het potentieel om zowat elk aspect van ons leven te verbeteren”, zegt Altman, die het belang van de uitvinding vergelijkt met die van de boekdrukkunst. Maar hij erkent ook de ernstige risico’s. “Een van mijn grootste angsten is dat wij, deze industrie, deze technologie, aanzienlijke schade kunnen toebrengen aan onze wereld. Als deze technologie de verkeerde kant uitgaat, kan ze te ver gaan. We willen met de regering samenwerken om dat te voorkomen.”

De hoorzitting kwam er op vraag van Amerikaanse politici die zich zorgen maken over die snelle ontwikkelingen. Ze vrezen voor het voortbestaan van jobs en dat de democratie in gevaar komt. Naast Altman getuigden ook andere techbazen, onder wie IBM-privacydirecteur Christina Montgomery en researchers bij Google.

De Democratische senator Richard Blumenthal toonde het risico van de technologie tijdens de zitting aan met een primeur in de Senaat: zijn openingswoorden waren geschreven door ChatGPT, op basis van zijn eerdere speeches. Ze werden ook voorgelezen door een systeem dat zijn stem nadeed. “Voor mij is de grootste nachtmerrie misschien wel de dreigende nieuwe industriële revolutie, die miljoenen werknemers zal afdanken”, zei hij vervolgens.

Altman stelt voor dat de regering voorschriften bepaalt voor het testen en ontwikkelen van AI-modellen. Die moeten voldoen aan een reeks veiligheidsnormen en goedgekeurd zijn door onafhankelijke auditors. Montgomery roept vooral op tot regels over AI-toepassingen. Zo zouden gebruikers het moeten weten als ze met een AI-systeem praten.

Het regulerend kader voor AI wordt volgens Altman bij voorkeur op internationaal niveau geregeld. “Ik weet dat het naïef klinkt om zoiets voor te stellen, maar er zijn precedenten”, waarbij hij verwijst naar het internationaal atoomenergieagentschap IAEA als voorbeeld.