CEO bpost zet tijdelijk stap opzij wegens intern onderzoek

"De vennootschap is een compliance onderzoek gestart (...) dat elementen aan het licht heeft gebracht die kunnen wijzen op schendingen van corporate policies van de vennootschap en van toepasselijke wetgeving. Deze elementen worden met de bevoegde autoriteiten gedeeld. Het compliance-onderzoek naar mogelijke wanpraktijken door personen die voor de vennootschap werken is volop gaande, waarbij alle middelen worden ingezet", klinkt het in een communiqué van bpostgroup.

Volgens De Standaard zou er onderzocht worden of er collusie is geweest tussen uitgevers en medewerkers van bpost bij het bepalen van de offerte. De krant meldt ook dat Kamerlid Michael Freilich (N-VA) dinsdag in een parlementaire commissie vragen over de interne audit bij het bedrijf zal stellen aan minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen). Hij wil weten of de mogelijke collusie erop gericht was een hogere dotatie bij de overheid los te weken dan strikt noodzakelijk, klinkt het.

Operationele leiding

Bpost stelt intussen dat de beslissing dat Tirez tijdelijk een stap opzij zet er in wederzijds overleg tussen de raad van bestuur en de CEO zelf kwam. Volgens De Standaard zou Tirez zelf de kat de bel hebben aangebonden en zo de interne audit op gang hebben getrokken. Om te voorkomen dat de operationele leiding van bpost onder druk zou komen te staan tijdens het onderzoek, doet hij tijdelijk een stap opzij. De dagelijkse leiding wordt intussen toevertrouwd aan Henri de Romree, CEO van e-Logistics North America.

De raad van bestuur wacht het resultaat van het onderzoek af en zal de gevolgen ervan voor de vennootschap evalueren alvorens verdere mededelingen te doen.