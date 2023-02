Celstraf van ruim 10 jaar voor Iraans koppel voor samen dansen op straat

Bekijk de beelden van het dansende koppel

Astiyazh Haghighi (21) en haar verloofde Amir Mohammad Ahmadi (22) werden in november in hun woning gearresteerd nadat een video online was verschenen waarin ze romantisch dansten voor de Azadi-toren (de ‘vrijheidstoren’) in Teheran. De video hadden zij zelf verspreid via hun Instagram-accounts, waarmee ze een gezamenlijk bereik van zo'n twee miljoen volgers hebben, meldt de ‘BBC’.

Verboden

Op de beelden is te zien hoe jonge vrouw geen hoofddoek draagt. Ook danst ze in het openbaar, en dan ook nog met een man. Ze trotseerde daarmee de strikte regels van de Islamitische Republiek ten aanzien van vrouwen.

Hoewel het koppel bij het posten van de video zelf geen link legde met het huidige verzet tegen het Iraanse regime, werden de beelden al snel een symbool van het verzet. En door het zittende regime ook gezien als provocatie. Haghighi en Mohammad Ahmadi werden vervolgens schuldig bevonden aan “het aanmoedigen van corruptie en openbare prostitutie”, evenals “bijeenkomsten met de bedoeling de nationale veiligheid te verstoren”. Ze werden veroordeeld tot 10,5 jaar cel en een verbod van 2 jaar op het gebruik van sociale media. Ook mogen ze allebei het land niet verlaten.

Volgens mensenrechtennieuwsagentschap HRANA melden bronnen die dicht bij de familie staan dat het jonge koppel tijdens de rechtsgang geen advocaat had. Pogingen om hen op borgtocht vrij te krijgen, werden afgewezen.

Massale demonstraties

In Iran vinden sinds halverwege september massale demonstraties plaats voor meer vrijheid en tegen het islamitische regime in Teheran. De protestgolf is voor Iran de grootste in jaren en begon na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf in detentie nadat ze door de moraalpolitie was opgepakt omdat ze haar hoofddoek te los zou hebben gedragen.

Bij de protesten in Iran zijn inmiddels duizenden mensen opgepakt. De Verenigde Naties spreken van 14.000 arrestaties, onder wie beroemdheden, journalisten, advocaten en gewone burgers. Verschillenden zijn al veroordeeld tot de doodstraf. Volgens de organisatie Iran Human Rights Watch zijn honderden betogers gedood door de Iraanse veiligheidsdiensten.