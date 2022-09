Cel van Salah Abdeslam in Ittre ondersteboven gekeerd na geruchten over ontsnappingsplan

De doorzoeking vond een aantal dagen geleden plaats, vernam de Franstalige pers van een interne bron. Aan de basis lag een gerucht over een ontsnappingsplan. Mogelijk zou Abdeslam daarbij hulp krijgen van geradicaliseerde kringen van buiten de gevangenis.

Kletspraatje of niet, de cel van de in Frankrijk veroordeelde terrorist werd volledig uitgekamd, maar het onderzoek bleek tevergeefs. Er werden in het vertrek geen documenten, usb-sticks, gsm’s of andere communicatiemiddelen aangetroffen die het vermeende plan zouden kunnen uitvoeren.

De gevangenis van Ittre. Beeld BELGA

Vier cipiers

Vals alarm blijkbaar, en toch besliste het bestuur van de gevangenis van Ittre om de beveiliging van Abdeslam nog wat aan te scherpen. Zo staat hij nu nog maar in contact met vier cipiers, aldus de kranten van Sudpresse. Meester Michel Bouchat, een van de advocaten van Abdeslam, zegt niet op de hoogte te zijn van de doorzoeking van de cel van zijn cliënt.

Salah Abdeslam zit sinds juli achter de tralies in Ittre omdat hij zich voor het Brusselse assisenhof moet verantwoorden voor de aanslagen in metrostation Maalbeek en de luchthaven van Zaventem in 2016. Eerder dit jaar werd hij door het assisenhof in Parijs veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zonder de mogelijkheid vrij te komen, voor zijn rol in de aanslagen van 13 november 2015.