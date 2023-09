Carrasco belegt persconferentie over zijn transfer naar Saudi-Arabië: ‘Het is een mooi land’

“Na vandaag moeten we er dan niet meer over spreken. Jullie zouden toch ook twee keer nadenken, mocht er zo’n aanbod komen?”

Hij vervolgt: “In China had ik het niet zo makkelijk. Maar in Saudi-Arabië wonen veel buitenlanders. Er zijn compounds, goede restaurants…. Alles is er heel proper, mooi en groot. Ik zal jullie binnen een paar maanden kunnen zeggen hoe het leven er is.”

Over de schending van de mensenrechten maakt hij zich geen zorgen. “Het is moeilijk om dat van buitenaf te beoordelen", zo sprak hij. “Het is een mooi land. Dat heb ik gezien toen ik er mijn contract ging tekenen. Ik heb niets verkeerds gezien.”