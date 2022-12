Caroline Gennez (Vooruit) vervangt Meryame Kitir als minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid

Kitir nam twee maanden geleden in overleg met Rousseau de beslissing om een stap opzij te zetten voor haar mentale gezondheid. Even later bleek dat er problemen waren op het kabinet van de minister, waarop de partij besliste om het psychosociaal welzijn van de medewerkers te onderzoeken.

Uit dat onderzoek is nu gebleken dat het “in de huidige omstandigheden niet mogelijk is de werkrelaties te herstellen”, zegt Vooruit zaterdag in een mededeling. Meer details geeft de partij niet, om privacyredenen en in het belang van het mentaal welzijn van de betrokkenen.

Kitir keert eens ze volledig hersteld is terug naar de Kamer, klinkt het. Daar zal ze “met haar ervaring en expertise de Vooruit-fractie versterken”. De Limburgse was fractieleidster voor de socialisten in de Kamer tot ze in 2020 minister werd.

‘Nodige ervaring’

Caroline Gennez legt om 18.30 uur de eed af bij de koning. Zij heeft “de nodige ervaring om deze departementen met onmiddellijke ingang deskundig te leiden”, aldus de partij. Tot nog toe nam Vandenbroucke tijdelijk de bevoegdheden van Kitir waar.

Gennez, die ook afkomstig is uit Limburg, was van 2007 tot 2011 voorzitter van de sp.a, zoals Vooruit toen nog heette. Ze heeft ook jarenlange ervaring in de lokale Mechelse politiek en als Kamerlid en Vlaams Parlementslid. Het is nog niet duidelijk wie haar vervangt in het Vlaams Parlement.