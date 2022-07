Capsules ‘met onduidelijke inhoud’ in beslag genomen bij Belgische huiszoeking Team Bahrain-Victorious

Begin deze week, van 27 tot 30 juni, werden 14 locaties in zes landen doorzocht, aldus Eurojust op de dag dat de 109e Ronde van Frankrijk van start gaat in Kopenhagen. “Gerechtelijke en wetshandhavingsautoriteiten in Frankrijk, België, Spanje, Kroatië, Italië, Polen en Slovenië hebben een gecoördineerde actie tegen het gebruik van illegale geneesmiddelen in wielerwedstrijden uitgevoerd.” Ze kregen hierbij de steun van Eurojust en Europol. Op vraag van de Franse autoriteiten viel de Deense politie donderdagmorgen binnen in het hotel van Bahrain-Victorious in de Deense hoofdstad Kopenhagen, waarover het team van Dylan Teuns al communiceerde.

De zaak werd bij Eurojust geopend op 11 mei 2022, dit op vraag van de Franse autoriteiten, nadat het parket van Marseille een onderzoek had geopend naar “vermoedelijke dopingovertredingen waarbij een internationaal wielerteam met een Italiaans bedrijf als eigenaar betrokken is”.

Huiszoekingen

Donderdag kondigde het parket van Marseille al aan dat er deze week huiszoekingen zijn uitgevoerd bij leden van Bahrain-Victorious, onder wie de ploegmanager, drie renners, een osteopaat en een ploegarts. Ook het hoofdkantoor van het Italiaanse bedrijf WINNING SRL, dat eigenaar is van de ploeg, werd doorzocht.

In Italië werden begin deze week elektronisch materiaal (laptops, smartphones, harde schijven, USB-sticks), farmaceutische substanties en supplementen in beslag genomen. Bij een huiszoeking in Polen werd beslag gelegd op elektronische toestellen en farmaceutische substanties. In Slovenië ging het om onder meer 412 capsules met bruine inhoud en 67 capsules met witte inhoud. Ook in Spanje werden elektronische toestellen in beslag genomen. Verder werden drie personen ondervraagd, zo meldt Eurojust.

Vorig jaar kreeg de ploeg tijdens de Tour ook al het bezoek van de Franse politie. Die wilde toen trainingsdocumenten van de renners inkijken.

Naast Dylan Teuns zitten de Italiaan Damiano Caruso, de Pool Kamil Gradek, de Australiër Jack Haig, de Slovenen Matej Mohoric en Jan Tratnik, de Spanjaard Luis Leon Sanchez en de Brit Fred Wright in de Tourselectie van Bahrain-Victorious.