Canadese Alison Jackson wint Parijs-Roubaix, Marthe Truyen mee op podium

Een unieke dubbel lag in het verschiet. Lotte Kopecky kon als Ronde-winnares en topfavoriete voor Parijs-Roubaix wielergeschiedenis schrijven bij de vrouwen. Dat was voor de koers al een beetje het geval in de volgwagen van AG Insurance Soudal-Quick.Step: niemand minder dan Patrick Lefevere zat mee in de race.

Hij zag vanop zijn passagiersstoel een omvangrijke groep van achttien wegspringen in de eerste koershelft. Het leek ongevaarlijk omdat alle kasseistroken in het tweede deel van de koers lagen, al was de bonus van meer dan vijf minuten wel heel erg ruim. Trek-Segafredo moest zo al vroeg aan de bak.

Beeld BELGA

Geen ideale situatie om lek te rijden, dat ondervond Marianne Vos. De Nederlandse moest de godganse dag achtervolgen. Omdat de voorsprong van de kopgroep amper daalde, schudde Kopecky nog voor Mons-en-Pévèle stevig aan de boom. Schaduwfavoriete Shari Bossuyt ging ondertussen tegen de grond.

De gelederen raakten uitgedund en de beste vrouwen kwamen automatisch bovendrijven. Toen titelverdedigster Longo Borghini er een laagje op wou leggen, roerde de duivel met zijn staart in de Hel. De Italiaanse schoof onderuit op een vettig stukje kasseien en nam alle andere favorietes inclusief Kopecky mee in haar val.

Plots mochten de vroege vluchters hopen op een zege in een topklassieker. Met Jesse Vandenbulcke en Marthe Truyen droomden ook twee landgenotes stilaan van een Vansummeren-scenario. Ze begonnen met negen anderen met een kleine minuut bonus aan Carrefour de l’Arbre, en later Gruson.

Daar bracht een ziedend jagende Kopecky de favorieten weer in koers. Onze landgenote kwam uit de vergetelheid terug om de laatste koplopers bij het nekvel te grijpen. Kopecky en co kwamen op 10 seconden, maar lieten het na om het gaatje helemaal te dichten.

Beeld BELGA

Met zeven trokken ze naar de piste. Zo was het niet Kopecky, maar Truyen die als landgenote een unieke kans kreeg op Parijs-Roubaix. Jackson ging met lange halen als eerste aan in een sprint der stervende zwanen, Truyen ontweek een val van Markus en finishte sterk derde. Ragusa werd tweede.

En Kopecky? Die won met overmacht de sprint van de favorietengroep om de zevende plaats. Na de tweede plaats van vorig jaar opnieuw net niet voor onze landgenote. De kassei blijft zo nog minstens één jaar buiten handbereik.