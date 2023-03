Cabaretier Theo Maassen stuurt kleuter weg tijdens show in Antwerpen: ‘Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt’

Theo Maassen trad deze vrijdag op in de Antwerpse Arenbergschouwburg met zijn nieuwe show ‘Onbekend Terrein’. De cabaretier greep in nadat bij een seksueel getinte grap een kinderlach te horen was. “Ik hoorde opeens een schelle kinderlach boven alles uit”, vertelt hij. De artiest vroeg om stilte om te achterhalen of er inderdaad een jong kind in de zaal zat.

Dit bleek het geval te zijn. Toen het meisje zei dat ze drie jaar oud was, vroeg Maassen haar de zaal te verlaten. “Het kindje zat op schoot bij haar ouder”, laat de cabaretier weten. “Het gebeurde net tijdens mijn meest schunnige grap. Het was bizar. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.”

“Eerst dachten we dat het voorval in de zaal een deel van de show was”, vertelt Wim, een bezoeker van de voorstelling aan Het Laatste Nieuws. “Maar al gauw bleek het bittere ernst. Het was duidelijk dat Theo Maassen écht gechoqueerd was. In het publiek leek iedereen het er ook over eens: deze show was niet geschikt voor een kindje van drie.”

‘Hier ben je op de verkeerde plek’

De Nederlandse krant AD sprak Maassen na het incident. “Ik grapte nog over moppen dat Nederlanders zuinig zijn en Belgen dom. Nu ken ik een hoop intelligente Belgen, maar dit bracht het gemiddelde niveau wel heel erg naar beneden. Ik riep nog tegen haar: hier ben je op de verkeerde plek en zei dat ze haar geld kon terugvragen.”

Vervolgens excuseerde de vrouw zich en verliet ze direct de zaal. De tourmanager van Maassen zou vervolgens hebben voorgesteld haar geld terug te geven.