Nieuws Aardbevingen Syrië en Turkije

▶ BV’s zingen benefietnummer ‘People Help the People’ voor slachtoffers Syrië en Turkije

Camille zingt mee op ‘People help the people’. Beeld JOKKO

Exact 33 jaar na het onsterfelijke ‘Samen Leven’ weerklinkt nu ‘People help the people’. Het Vlaamse antwoord op ‘Band Aid’ en ‘Heal The World’. Een song ten voordele van de slachtoffers in Syrië en Turkije. Maar liefst 35 artiesten geven het beste van zichzelf voor het goede doel. Bekijk hier voor het eerst de videoclip.