► Buurtbewoner maakt video van tientallen ratten, op 150 meter van camping Tomorrowland

Bekijk. Ratten op terrein van Tomorrowland.

Op de beelden is te zien hoe tientallen ratten rondlopen in een kippenren, op zoek naar voeding en beschutting. Ze lijken op het eerste zicht afgesloten te zitten, op een privéperceel in de ’s Herenbaan in Boom. Maar hoe groot is de kans dat de dieren op termijn hun stekje verlaten en zich op openbaar domein begeven?

“Het is precies dat wat me ertoe aanzette het filmpje te maken”, zegt buurtbewoner Danny Van Rompaey (51). “Als ex-ambulancier en -brandweerman ben ik erg begaan met de volksgezondheid. Als je dan meer dan vijftig ratten ziet lopen bij daglicht, die bovendien helemaal niet mensenschuw zijn, dan gaan mijn alarmbellen aan. Ik denk dat het probleem sowieso groter is dan de privétuin waar ze zich nu bevinden. Als Tomorrowland straks niet met een rattenplaag wil zitten op zijn camping, moet er zo snel mogelijk ingegrepen worden. Een rat kan drager zijn van verschillende ziektes. Ik moet er geen tekening bij maken, toch?”

De festivalorganisatie ziet momenteel nog geen reden tot paniek: “Dit is een probleem dat al enkele jaren speelt”, aldus woordvoerster Debby Wilmsen. “We houden het in de gaten, maar uit ervaring weten we dat de ratten niet tot bij het kampeerterrein komen. De eerste tenten van Dreamville staan op 150 meter van het perceel waar de ratten zich bevinden. Bovendien is er tijdens de festivalperiode heel wat beweging van mensen en machines die de dieren afschrikt. Dan blijven de ratten liever waar ze nu zitten. Daar hebben ze ook voldoende eten.”