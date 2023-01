Buurman van Fuse bedreigd na klachten over geluidsoverlast: ‘Hier wonen ook kinderen, het moet leefbaar zijn voor iedereen’

Nurettin Gölcük is al twaalf jaar eigenaar van het appartementsgebouw in de Blaesstraat in de Brusselse Marollen. Dat maakt hem tot directe buur van technoclub Fuse. Die club hield het afgelopen weekend de deuren dicht omdat Gölcük een klacht wegens geluidsoverlast had neergelegd.

De eerste jaren dat Gölcük daar woonde verliep alles echter zonder problemen. Maar toen de nachtclub enkele jaren geleden enkele muren had gesloopt, kreeg hij veel meer last van het geluid in zijn appartement, zegt hij aan Bruzz. Daardoor zou het hem ook niet meer lukken om het café op de benedenverdieping en de andere appartementen in het gebouw te verhuren: “Dat is onmogelijk door de overlast.”

Uiteindelijk moest Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst van het hoofdstedelijk gewest, zich over het dossier buigen. Gölcük kreeg gelijk en Fuse moest enkele voorwaarden naleven: zo mag de nachtclub niet boven het geluidniveau van 95 decibel gaan en moet de club sluiten om 2 uur. Omdat dat voor een nachtclub onhaalbaar is, besliste Fuse afgelopen weekend om (in ieder geval tijdelijk) te sluiten uit protest.

“De sluiting is niet mijn schuld, het is een beslissing van Leefmilieu Brussel”, zegt Gölcük. “Toch circuleert dat nu op internet: ‘Fuse moet dicht door de buurman’. Mijn gezin en ik hebben al talloze bedreigingen en verwijten aan ons adres ontvangen. Iemand heeft zelfs een steen door mijn ruit gegooid.”

Van Gölcük mag de club dus gerust openblijven, maar dan moet ze eerst haar muren isoleren tegen het geluid. “Dat zou het geluidsniveau met vijftig procent dempen. Maar zij vinden dat geldverspilling.”

Donderdagavond zei Fuse nog dat zulke nieuwe isolatiewerken te duur zijn en mogelijk geen oplossing bieden. Onder meer Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en Brussels minister van Leefmilieu Alain Marron (Ecolo) hebben wel al laten verstaan dat de bereidheid groot is om de technoclub weer te openen. Maar als de beslissing van de administratie wordt vernietigd, dan sluit Gölcük niet uit dat hij naar de Raad van State trekt. “In deze wijk wonen ook kinderen, het moet leefbaar zijn voor iedereen.”