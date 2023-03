Bus met 40 schoolkinderen stort in ravijn in Frankrijk: 21 gewonden, twee onder hen kritiek

Volgens France Bleu is de bus zes meter naar beneden gestort. Er bevonden zich in totaal 46 mensen in het voertuig. 40 onder hen zijn kinderen van de lagere school, tussen 6 en 10 jaar oud.

De bus was deze ochtend vertrokken uit de Alpen, waar de groep een week verbleven had. De inzittenden zijn zelf afkomstig van Sceaux (Hauts-de-Seine). Bedoeling was om naar het station van Grenoble te rijden, waar ze vervolgens de trein richting Parijs zouden nemen.

Volgens sommige Franse media kreeg de chauffeur een flauwte. Negentig brandweermannen en een helikopter van de Civiele Bescherming zijn ter plaatse gekomen. De leerlingen die er zonder kleerscheuren vanaf kwamen, worden voorlopig opgevangen in een gymnasium.