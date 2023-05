Burn-outexperte Elke Van Hoof onder vuur: medewerkers klagen ‘toxisch leiderschap’ aan

Alle zeven medewerkers van Van Hoof, voornamelijk doctoraatsstudenten, dienden in september vorig jaar een klacht in tegen hun professor. Ze verwijten haar allerlei vormen van grensoverschrijdend gedragen en toxisch leiderschap. Volgens de medewerkers zorgde de extreme werklast en de manier waarop Van Hoof leiding gaf ervoor dat personeelsleden ziek uitvielen. De medewerkers stellen zich ook vragen bij de onderzoeksresultaten en de manier waarop de professor haar onderzoek financiert, weet ‘het Nieuwsblad’.

De vrije Universiteit Brussel bevestigt dat er een interne procedure loopt, maar wil verder niets kwijt over de zaak.

Dat Van Hoof wordt beschuldigd van toxisch leiderschap is opvallend, aangezien zij zich uitdrukkelijk profileert als burn-outexperte. De 47-jarige professor was de afgelopen jaren een toonaangevende stem in het debat rond welzijn op de werkvloer en richtte het ‘Huis voor Veerkracht’ op, waar ruim 50 medewerkers werknemers en bedrijven begeleiden in welzijn en terugkeer naar het werk na langdurige afwezigheid. Ze schreef ook boeken als Eerste hulp bij stress & burn-out, Eerste hulp bij thuiswerk, Chief happiness officer en Weer aan de slag.

‘Iedereen OK’

Tijdens de coronacrisis was ze voorzitter van de werkgroep over de psychologische impact van Covid-19 in de Hoge Gezondheidsraad. Ook tijdens de coronacrisis kwam Van Hoof in een mediastormpje terecht, toen bleek dat de door haar ontwikkelde ‘Iedereen OK’-zelftest iedereen, ook wie enkel positieve antwoorden gaf, doorverwees naar een psychologenplatform opgericht door Van Hoof.

Een jaar eerder haalde Van Hoof ook al eens binnen- en buitenlandse pers toen ze beweerde dat ze met EMDR-therapie “spectaculaire resultaten” tegen burn-outs boekte. Volgens haar had de therapie het potentieel om 100.000 euro per werknemer te besparen, een cijfer dat moeilijk hard te maken bleek.