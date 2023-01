Burgerbeweging en middenveldorganisaties slaan handen ineen in strijd tegen extreemrechts: ‘Tot hier en niet verder’

Wie op 28 februari plots een menselijke driehoek ziet opduiken op de Groenplaats in Antwerpen hoeft niet te panikeren. Het gaat om een actie van een nieuwe campagne onder de naam Het Groot Verzet. Een initiatief van burgerbeweging Hart Boven Hard om middenveldorganisaties te verenigen.

“Wie in het middenveld of in de openbare sector werkt, ziet het al jaren: steeds meer mensen krijgen het lastig”, zegt Fred Libert (Hart Boven Hard). De co-initiatiefnemer verwijst daarmee onder meer naar de stijgende levensduurte, de wooncrisis en de opmars van extreemrechts. “Daarom willen wij de inspanningen van uiteenlopende bewegingen bundelen, bondgenoten bij elkaar brengen, en duidelijk maken dat we met velen zijn die zeggen ‘tot hier en niet verder’.”

Het zou dus gaan om een vereniging van het brede middenveld, van klimaatbewegingen tot armoedeorganisaties, en van vakbonden tot academici. “Samen staan we gewoonweg sterker”, zegt Katrien Verwimp van ACV over de nieuwe campagne. “De lonen en de sociale bescherming van mensen moeten beter, en daar moeten we samen voor opkomen. We geloven dat mensen in Vlaanderen geen extreemrechts beleid willen, maar wel een sociaal beleid waarbij hun rechten gegarandeerd worden.”

Ook activist Ludo Segers vindt het hoog tijd voor een ‘groot verzet’. “Het moet gedaan zijn met mensen tegen elkaar op te zetten. Steeds meer politici maken de mensen wijs dat migranten, mensen op de vlucht, werkzoekenden, langdurig zieken, enzovoot de schuld zijn van alles wat scheef loopt. Dat klopt natuurlijk niet, zij zijn net de eerste doelwitten van de afbraakpolitiek, niet de makers ervan.”

Als eerste actie zal het roept Het Groot Verzet dus op om op 28 februari met zoveel mogelijk mensen een driehoek te vormen op de Groenplaats. “We starten met een driehoek in Antwerpen, er volgen daarna nog vele acties over heel Vlaanderen. Zo zullen we laten zien dat we met velen zijn”, aldus Libert van Hart Boven Hard.