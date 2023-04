Burgemeester van Kuurne ‘betrapt’ in winkel in buurgemeente: ‘Dan vragen mensen zich af waarom velen de politiek verlaten’

Al ruim een jaar ligt het centrum van Kuurne open door werken. Sindsdien roept het gemeentebestuur haar inwoners op om boodschappen zo veel mogelijk in eigen gemeente te doen, om op die manier de zelfstandigen een hart onder de riem te steken. “En dat doe ik zelf ook”, zegt burgemeester Francis Benoit (cd&v) aan Het Laatste Nieuws. “Maar inderdaad, niet altijd. Soms stop ik ook eens in naburige steden en gemeenten in een winkel, omdat ik die op mijn weg tegenkom, bijvoorbeeld.”

Onlangs deed Benoit zijn boodschappen in een supermarkt in Harelbeke. En daar werd hij ‘betrapt’ door een van zijn eigen inwoners. Die nam een foto van zijn winkelende burgemeester, en bezorgde die aan een gemeenteraadslid van de oppositie.

“Gelukkig heeft het oppositieraadslid me dat gewoon face to face verteld, en is dat niet tot in de raad geraakt of op sociale media beland”, vertelt Benoit. Hoe langer hij echter over de zaak nadacht, hoe zwaarder hij eraan begon te tillen. Daarom deelde hij het verhaal zelf op zijn sociale media.

Francis Benoit maakte er intussen al een cartoon bij Beeld Benoit

“Dat anderen mij beginnen te fotograferen om aan te klagen waar ik ga winkelen, dat gaat wel heel ver. Wat is het volgende? Foto’s van wat in mijn winkelkarretje ligt?”, klinkt het. “Dan vragen mensen zich af waarom velen de politiek verlaten? Het gaat er echt zwaar over. Succes aan de burgemeester die ooit na mij komt: je bent bij deze gewaarschuwd voor hetgeen gepaard gaat met de job. Ik koop anders meteen al een drone om zijn of haar doen en laten te volgen.”