Burgemeester Sint-Joost verbiedt wandeling ‘met racistisch geurtje’ van Renaud Camus en Filip Dewinter

Vlak voor de lezing van Renaud Camus in het Vlaams parlement op zaterdag wou Filip Dewinter met hem door Sint-Joost-ten-Noode wandelen. De Brusselse gemeente is de jongste, meest dichtbevolkte en meeste diverse gemeente van het land. Aansluitend volgt een lezing van Camus over zijn omstreden theorie van de ‘grand remplacement’, of de grote vervanging.

Dewinter beweerde niet alleen voor de lezing, maar ook voor zijn wandeling een toestemming op zak te hebben. Een dag na het artikel daarover, beslist de burgemeester van Sint-Joost om die wandeling niet te laten doorgaan, zo vernam de Brusselse nieuwssite Bruzz.

“Ik wil geen parade van haat en verdeeldheid in mijn gemeente, die het rustig samenleven in gedrang brengt”, bevestigt Emir Kir aan De Morgen. “Sint-Joost symboliseert de ‘grote verrijking’, niet de ‘grote vervanging’.” Hij heeft het over een wandeling “met een racistisch geurtje”.

Dewinter kan die beslissing juridisch aanvechten met een procedure in kortgeding, maar laat weten dat hij dat niet van plan is.