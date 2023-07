Buitenlandse Zaken stuurt medewerker naar Rhodos

De federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken heeft zondag beslist zijn aanwezigheid in Griekenland te versterken om op die manier “bijstand te verlenen aan de Belgen die aanwezig zijn in de door de bosbranden getroffen gebieden op het eiland Rhodos”. Dat meldt Buitenlandse Zaken. Een medewerker van de FOD is zondagnamiddag naar Rhodos vertrokken. Buitenlandse Zaken laat ook weten dat alle Belgen op Rhodos die gecontacteerd werden, in veiligheid zijn.

Het Griekse eiland Rhodos kampt met zware bosbranden. Duizenden toeristen moesten al worden geëvacueerd naar veiliger oorden op het eiland, onder wie minstens een zeventigtal Belgen die er met reisorganisatie TUI op vakantie waren en een negentigtal Belgen die een reis boekten met Sunweb.

Volgens Buitenlandse Zaken heeft de Belgische ambassade in Athene contact opgenomen met alle Belgen die momenteel op Rhodos aanwezig zijn en van wie FOD Buitenlandse Zaken op de hoogte is. In de consulaire registers van de Belgische ambassade in Athene zijn er 132 Belgen ingeschreven die op Rhodos wonen. Daarnaast hebben zeventig Belgen zich gemeld via het platform Travellers Online. Verder is er een twintigtal Belgische gezinnen dat zich gemeld heeft via het noodnummer van de ambassade (+30 694 523 50 55) of de permanente wachtdienst van de FOD Buitenlandse Zaken hier in Brussel (+32 2 501 8 1 11).

“Alle gecontacteerde Belgen zijn veilig en er wordt consulaire bijstand verleend aan mensen in nood”, stelt Buitenlandse Zaken. “De FOD Buitenlandse Zaken blijft volledig gemobiliseerd, in overleg met de Griekse autoriteiten en de betrokken touroperators”, besluit de overheidsdienst in zijn persbericht.