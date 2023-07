Buitenlandse Zaken past reisadvies voor Griekenland aan, ook Corfu en Evia getroffen door bosbranden

Zondag brak op het noordelijke deel van Corfu brand uit. Onder meer in de omgeving van de populaire vakantiebestemming Nisaki worden evacuaties uitgevoerd. In totaal zijn er uit voorzorg 2.466 mensen geëvacueerd, meldt Yannis Artopios, woordvoerder van de brandweer. Er zijn ook boten ingezet om mensen via de zee in veiligheid te brengen. Corfu is een populaire vakantiebestemming. Voorlopig zijn er nog geen huizen of hotels verwoest, beklemtoont de brandweer nog.

Er worden maandagmorgen ook grote branden gemeld op het Griekse eiland Evia, meer bepaald in de buurt van Karystos, en op het schiereiland Peloponnesos, in de buurt van de kleine havenstad Aigio. Ook daar worden verschillende dorpen geëvacueerd.

Op Rhodos woeden al bijna een week grote bosbranden die aangewakkerd worden door de harde wind. In het zuidoosten van het eiland zijn sinds zaterdag ongeveer 20.000 mensen in veiligheid gebracht bij een van de grootste evacuatieoperaties die ooit in Griekenland werd uitgevoerd. Er worden maandag blusvliegtuigen en helikopters ingezet in een poging om het vuur in te dammen.

Reisadvies

Intussen heeft de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Griekenland aangepast. Buitenlandse Zaken verwijst naar de bosbranden op Rhodos en Corfu en adviseert reizigers onder meer om “de instructies van de lokale autoriteiten nauwkeurig op te volgen” en rekening te houden met mogelijke nieuwe branden door de aanhoudende hitte. Daarnaast krijgen reizigers naar Rhodos en Corfu ook de raad om voor het vertrek contact op te nemen met hun reisorganisatie.

Zondag besliste de FOD Buitenlandse Zaken al om zijn aanwezigheid in Griekenland te versterken om op die manier “bijstand te verlenen aan de Belgen die aanwezig zijn in de door de bosbranden getroffen gebieden op het eiland Rhodos”. Een medewerker van de FOD is zondagnamiddag naar Rhodos vertrokken.