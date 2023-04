Buitenlandse media over Trumps verschijning in de rechtbank: ‘De grootste show ter wereld’

The New York Times: ‘Biden het Oval Office, maar Trump het podium’

De Amerikaanse New York Times zag hoe huidig president Biden even uit de schijnwerpers verdween. “Geen enkele opperbevelhebber in meer dan een eeuw werd in de publieke belangstelling overschaduwd door de leider die hij zelf opvolgde. Met de eerste strafrechtelijke vervolging van een voormalige president in de Amerikaanse geschiedenis, zal het moeilijker zijn om het nationale debat te leiden.”

Uit gesprekken met insiders maken ze op hoe Trump dubbele gevoelens had bij al deze aandacht: “Hij was gefrustreerd dat hij overgeleverd was aan de genade van gebeurtenissen die hij niet kon controleren, maar had ook een spektakel omarmd waarvan hij geloofde dat hij het in zijn voordeel kon vormen.”

El País: ‘De grootste show ter wereld’

De Spaanse krant El País schetst de elementen die van de rechtszaak tegen Trump “een circusachtige entree in de campagne” maken, “zorgvuldig geënsceneerd om controverse aan te wakkeren”.

“De setting is ongeëvenaard: New York, Manhattan, de strafrechtbanken. De timing is perfect: een paar maanden voor de start van de Republikeinse voorverkiezingen. Het personage: uniek vanwege zijn narcistische persoonlijkheid, zijn carrière als vastgoedmagnaat, televisiester en Republikeinse president (...). De omstandigheden zijn perfect: het land is verdeeld en gepolariseerd.”

The Telegraph: ‘Onbekende politieke wateren’

De Britse krant The Telegraph noemt het rechtbankspektakel “een keerpunt voor het Amerikaanse strafrechtelijke en politieke systeem” dat bovendien een jaar voor de verkiezingen plaatsvindt. “Als eerste zittende of voormalige Amerikaanse president die strafrechtelijk wordt aangeklaagd, brengt de hachelijke situatie van Trump de Verenigde Staten in onbekende politieke wateren.”

Le Monde: ‘Een vervolging met twee gezichten’

“Na de verzadiging, de verbijstering”, zo schrijft de Franse krant Le Monde. “De voormalige president en kandidaat in de Republikeinse voorverkiezingen organiseert zijn confrontatie met het gerecht in de media en mobiliseert zijn achterban.”

“De voorbije twee weken was Donald Trump opnieuw de donkere ster van de Amerikaanse media, om wie alles leek te draaien. Op dinsdag 4 april bracht de wet van de gerechtelijke zwaartekracht hem brutaal terug onder de gewone verdachten.”

The Guardian: ‘Elke aanklacht maakt Trump sterker’

“Rupert Murdoch, het Koch-netwerk en andere rechtse machtsmakelaars weten dat het monster dat zij creëerden nu niet meer onder controle is”, klinkt het in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian.

“De aanklacht tegen Donald Trump heeft geen houten staak door zijn hart gedreven. Hij is weer opgestaan, alomtegenwoordig en onheilspellend. (...) Als hij het strafhof binnengaat om zijn vingerafdrukken af te geven, vereren evangelisten hem als de overspelige koning David of de gemartelde Christus. Trump hoeft zijn hand niet op te steken om de Republikeinen van het Huis het signaal te geven zijn kreet ‘heksenjacht’-kreet te slaken. Hij bezit het Huis zoals hij een hotel bezit.”

Der Spiegel: ‘De nieuwe Trump-show is begonnen’

Der Spiegel voorspelt dat Trump de komende maanden alle media weer zal domineren: “Hoewel Trump er in de rechtbank in New York beteuterd uitzag, mogen we aannemen dat hij het leuk vindt om weer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Alle favorieten uit eerdere afleveringen van de Trump-show zullen er weer bij zijn. Op tv zal Ivanka Trump haar vader met betraande stem verdedigen. Echtgenote Melania, de vermeende bedriegster, zal eerst de beledigde leverworst spelen, om haar man uiteindelijk bij te staan in de volgende presidentiële campagne.”

Ondanks alle aandacht, twijfelt het Duitse blad wel aan de effectiviteit daarvan: “Zal dit Trump helpen bij de verkiezingen van 2024? Ik heb mijn twijfels.”