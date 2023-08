▶ Buitengewoon dodelijke raket slaat in op Russisch trainingskamp en beschadigt hele omgeving

Op dronebeelden van net voor de inslag is te zien hoe achttien Russische soldaten schietoefeningen doen in het open veld naast het trainingskamp. Ze staan op een rij, in de buurt van enkele gebouwen.

Plots slaat een eerste raket in. Dit is moeilijk te zien op de dronebeelden. Even later stijgt er wel een dikke rookpluim op vanaf het terrein. Op de beelden is te zien dat er acht doden en vier gewonden gevallen zijn bij de Russen. De overlevers proberen te vluchten met een truck en verschuilen zich in de trainingsgebouwen even verderop. Daarop slaat een tweede raket in en de dronebeelden tonen hoe die het volledige gebouw en de omgeving doorzeeft.

Wolfraamstaal

De gebruikte raket is een door het Westen geleverde M30A1. Die kan afgevuurd worden met een HIMARS (een Amerikaans mobiel meervoudig raketartilleriesysteem) en bevat 180.000 kleine balletjes van wolfraamstaal. Die kunnen alles en iedereen in een gebied van vier voetbalvelden groot, doorzeven.

De levering van deze raketten aan Oekraïne werd in oktober vorig jaar goedgekeurd. Ze zijn even dodelijk als clusterbommen, maar laten geen niet-ontplofte munitie achter. De projectielen zijn erg effectief tegen trucks en legervoertuigen met een zachte top, die Russische troepen steeds vaker lijken te gebruiken.

Ze zijn ook buitengewoon dodelijk voor infanterie. De M30A1 kan hoog boven de hoofden van soldaten tot ontploffing gebracht worden en zo veel schade aanrichten in ondiepe loopgraven.