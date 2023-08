Bug verwijdert oude Twitterfoto's, Musk zegt in reactie dat X wellicht ‘mislukt’

“Misschien falen we, zoals zovelen hebben voorspeld”, schrijft Elon Musk, de eigenaar van X (het voormalige twitter) in een post op het platform, nadat zaterdag duidelijk werd dat door een softwarefout foto’s en links die voor 2014 zijn geplaatst van het platform waren verdwenen. “Er zijn geen geweldige sociale netwerken. Dat is de droevige waarheid.”

Softwarefout

Techspecialist Tom Coates wees zaterdag op de bug, die hij als “vandalisme van Elon Musk” bestempelde. Coates vermoedt dat het geen foutje is, maar een poging om kosten te besparen. Daar brengen anderen tegenin dat zo’n kostenbesparing voor een bedrijf als X slechts wisselgeld is.

Waarschijnlijker is volgens de Amerikaanse techwebite The Verge dat het een fout in de software is — het platform wemelt van de bugs nu zo’n 80 procent van de werknemers is ontslagen of vertrokken.

More vandalism from @elonmusk. Twitter has now removed all media posted before 2014. Thats - so far - almost a decade of pictures and videos from the early 2000s removed from the service.



For example, here’s a search of my media tweets from before 2014. https://t.co/FU6K34oqmA — Tom Coates (@tomcoates) 19 augustus 2023

Onder de getroffen beelden was onder meer de beroemde Oscar-selfie van Ellen Degeneres. Dat is de meest geretweete foto ooit — meer dan twee miljoen keer. Niet veel later was de selfie weer te zien.