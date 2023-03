Btw-tarief van 9 procent, verdubbeling effectentaks: minister Van Peteghem heeft nieuw plan voor fiscale hervorming

Het is de tweede versie die Van Peteghem op tafel legt. In juli 2022 lanceerde hij al een eerste blauwdruk, die toen 41 maatregelen bevatte om de belastingdruk op arbeid te verlagen en die op consumptie en vermogen te verhogen. Internationale instellingen zoals de OESO en het IMF dringen daar al langer op aan omdat de lasten op arbeid in ons land bijzonder hoog liggen. Toch werd de blauwdruk meteen afgeschoten in de regering.

Van Peteghem gaat nu toch voor een lastenverlaging van 6 miljard euro. Zo moeten alle werkenden minstens 835 euro netto per jaar extra overhouden. Hiervoor rekent hij op een verhoging van de belastingvrije som, een verlaging van de belastingtarieven met 5 procent en een uitbreiding van de werkbonus. Een alleenstaande zonder kinderen die 2.600 euro bruto verdient, zal zo bijvoorbeeld 1.270 euro netto per jaar extra overhouden. Bij een loon van 3.200 euro bruto is dat 1.660 euro per jaar.

Butlerkorting

De bedoeling is om de belastingen ook eenvoudiger en eerlijker te maken. Hiervoor schrapt Van Peteghem 70 codes op de belastingbrief, waaronder de fiscale korting voor butlers. Om de verschillen tussen alleenstaanden en koppels weg te werken, wil hij het huwelijksquotiënt uitdoven. De fiscale aftrekbaarheid van onderhoudsuitkeringen aan ex-echtgenoten wordt geschrapt. Aan maaltijdcheques en salariswagens durft hij echter niet te raken.

In deze nieuwe versie laat Van Peteghem ook nog een paar andere heilige huisjes overeind, in de hoop dat ze dit keer verteerbaar zou zijn voor de andere partijen in de regering-De Croo. Van een meerwaardebelasting van 15 procent op aandelen is bijvoorbeeld geen sprake meer. Die zagen de liberalen niet zitten. In ruil gaat de cd&v’er voor een verdubbeling van de effectentaks. Maar ook dit zal ongetwijfeld weer op protest botsen in liberale hoek.

Dat Van Peteghem zijn plannen op hetzelfde moment aan de pers voorlegt als aan de regering, is geen toeval. De minister beseft dat er vanuit verschillende hoeken kritiek zal komen op het voorstel. Hij wil vermijden dat iedere partij één element uit het plan haalt en afschiet. Iedereen moet samen de Rubicon over, klinkt het. “Dit is één geheel. Enkel met een open blik en moed kunnen we ons fiscaal bestel eerlijk, modern en duurzaam maken.”

Nog zo’n pijnpunt is de harmonisering van de btw-tarieven. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stelde enkele dagen geleden zijn veto tegen een btw-verhoging op basisproducten of energie. Een winkelkar mocht zeker niet duurder worden. Toch stelt Van Peteghem voor om de verlaagde btw-tarieven van 6 en 12 procent te harmoniseren naar 9 procent. Onder meer choco, beleg en cola worden hierdoor zwaarder belast.

Op groenten en fruit, luiers, tampons en openbaar vervoer komt dan weer een btw-tarief van 0 procent. Het verlaagde tarief van 6 procent op energie blijft behouden.

Veto’s

Het voorstel wordt nu besproken op een interkabinettenwerkgroep. Wanneer het op de agenda van de kern zal belanden, is nog onduidelijk. Mogelijk wordt het gekoppeld aan andere grote hervormingsdossiers die nog op tafel liggen, zoals de pensioenhervorming.

Maar aangezien de veto’s tussen socialisten en liberalen over en weer vliegen, lijkt de kans dat er nog een grote fiscale hervorming in zit voor de verkiezingen van 2024 eerder klein.