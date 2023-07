Brusselse verdachten van verkrachting van 17-jarig meisje op Malta willen in België met enkelband proces afwachten

“De vier verdachten ontkennen alles”, zegt Degrève. “Ook mijn cliënt ontkent de verkrachting. Hij zegt dat er totaal geen sprake was van seksuele relaties. Daarnaast zijn er ook geen videobeelden gevonden van de verkrachting. Er zitten wel video’s in het dossier, waaronder een video waarop te zien is hoe mijn cliënt bij een wraakactie in elkaar geslagen werd door Maltese mannen.”

Bij de rechtbankzitting van vandaag werden de belastende elementen bekeken die er zijn tegen de 4 verdachten en werd er gesproken over de feiten. “Volgende vrijdag zullen we een debat houden over een eventuele borgsom en enkelband - in afwachting van het eventuele proces. Zodat ze hun voorhechtenis thuis in België kunnen uitzitten, iets wat perfect kan binnen Europa.”