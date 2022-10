Brusselse rechtbank heft verbod om terrorist Assadi aan Iran uit te leveren op

De Brusselse rechtbank heeft het verbod om Assadi aan Iran uit te leveren opgeheven. In het kader van de gevangenenruil tussen Iran en België kan de Iraanse terrorist nu geruild worden met Vandecasteele (41), die op 24 februari in Teheran werd gearresteerd.

De 50-jarige Assadollah Assadi, die momenteel in de gevangenis van Beveren verblijft, werd door de Antwerpse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar omdat hij het brein was achter een verijdelde aanslag in 2018, op een congres van de Iraanse oppositie in Parijs.

In maart 2022 sloten België en Iran een deal waardoor Iraniërs die in ons land in de gevangenis zitten naar hun eigen land kunnen worden overgebracht en vice versa. De gevangenendeal zorgde politiek al voor veel opschudding. Zo dagvaardden verschillende tegenstanders van de uitlevering de Belgische staat. Ons land heeft de beslissing altijd verdedigd en noemt het de enige manier om de vrijlating van Vandecasteele te verkrijgen.

Wanneer Assadi precies uitgeleverd wordt, is nog niet bekend.

