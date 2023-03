Brusselse politie extra waakzaam nadat onbekenden dreigen met aanslag in metro

“Er is ons afgelopen nacht inderdaad een mail overgemaakt waarin gedreigd werd met een aanslag op een Brusselse metrolijn”, zegt An Berger van de federale politie. “Die was niet bij ons aangekomen, maar werd ons overgemaakt door de bestemmeling. We hebben de dreiging meteen zeer ernstig genomen en een grondige sweeping uitgevoerd, waarbij niets verdachts is aangetroffen. Vandaag is er nog een verhoogde waakzaamheid.”

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar de feiten, aldus nog de federale politie. “Het onderzoek loopt en voorlopig kunnen we geen verdere details kwijt”, zegt parketwoordvoerder Willemien Baert. “Wel is het zo dat de kans op een aanslag als weinig reëel wordt ingeschat.”

Het dreigingsniveau 2 blijft momenteel ongewijzigd. Alle metrostations blijven voorlopig gewoon open.