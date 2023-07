Brusselse jongere die in cel op Malta zit na verkrachting 17-jarige klaagt omstandigheden aan: ‘Ze schuiven messen in zijn cel’

De 20-jarige Brusselaar Dany K., die ervan verdacht wordt zijn 17-jarige vriendin te hebben verkracht op 2 juli tijdens een vakantie op Malta, verblijft nog steeds in de cel in afwachting van de Maltese justitie die op 21 juli uitspraak doet over zijn voorlopige hechtenis. Hij blijft zijn onschuld in de zaak volhouden en beweert onmenselijk behandeld te worden. “Dany spreekt geen Engels, maar kreeg nooit een tolk om te begrijpen waarvan hij wordt beschuldigd”, zegt een bron dicht bij de zaak aan de Franstalige krant Sudinfo.

Dany K. klaagt ook de omstandigheden in zijn cel op Malta aan. “Hij heeft onvoldoende toegang tot water, terwijl het er bloedheet is”, klinkt het. “De gevangenisbewakers schuiven ook messen en vorken in zijn cel om hem tot zelfmoord – of moord op zijn drie vrienden - te dwingen. Ze willen hem bovendien voortdurend injecties met drugs geven”, zegt de vader.

Advocaat Michel Degrève en verdachte Dany K. (rechtstaand op de jetski) Beeld rv

De Belgische advocaat van Dany K., Michel Degrève, is vrijdag naar Malta vertrokken om de belangen van zijn cliënt te verdedigen. “De situatie waarin mijn cliënt zich bevindt, is buitengewoon alarmerend en volstrekt onwaardig voor de rechtsstaat.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be