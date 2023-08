Brusselse brandweer wil privéfirma’s inzetten in strijd tegen Aziatische hoornaars

De Aziatische hoornaar is aan een serieuze opmars bezig op het Europese vasteland. Zo ook in ons land. In 2022 waren er tijdens de maand augustus zeven verdelgingen van nesten van Aziatische hoornaars, met een totaal van 81 interventies over het hele jaar. In 2023 gaat het over over 70 verdelgingen van nesten en een totaal van 140 interventies voor de Aziatische hoornaars. “En dat terwijl de piekmaanden zich nog moeten aandienen”, aldus Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

“De invasie van de Aziatische hoornaars met succes werd bekroond”, concludeert Derieuw. “De vijand consolideert zijn positie en zijn wilde horden zetten hun veroveringstocht op het Europese vasteland en over het kanaal voort.”

Puzzelwerk

Hoewel Derieuw “de sisyfusarbeid” van de verdelgingswerken aanklaagt, is de brandweerwoordvoerder zich bewust van de impact die deze invasieve exoot kan hebben op onze inlandse biodiversiteit. Toch moet er volgens Derieuw dringend een nieuwe overeenkomst gevonden worden over deze opdracht toegekend aan de brandweer.

“Deze taak betekent een supplementair zware arbeidsdruk voor onze ploegen en mobiliseert vaak bijkomende middelen. De interventies zorgen voor het nodige puzzelwerk bij het inzetten van onze middelen.” De Brusselse brandweer wil om die reden contact opnemen met de bevoegde autoriteiten, waaronder Leefmilieu Brussel. De brandweer zal vragen “de geldende overeenkomsten te herzien en een strategie voor de toekomst uit te denken.” Bijvoorbeeld middels het inzetten van privéfirma’s bij de verdelging van de Aziatische Hoornaar.