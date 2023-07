Brussels openluchtzwembad Flow blijft voorlopig gesloten

Flow laat verstaan dat de waarden voor de bacterie pseudomonas aeruginosa te hoog zijn. Na een test van het water moest Flow na enkele dagen al de deuren sluiten. “De huidige situatie is een gigantische leeropportuniteit”, aldus Flow. “Maar ook een opportuniteit die we liever niet hadden meegemaakt.” De bacterie kan oor- en huidinfecties veroorzaken bij zwakkere mensen.

De oorzaak van de hoge waarden van de bacterie in het water zijn nog niet gekend. Volgens Flow zijn er drie mogelijke oorzaken voor de infectie. Een eerste was dat de bacterie al aanwezig was op het gerecycleerde materiaal dat het zwembad gebruikte voor de pijpleidingen. Flow heeft de pijpleidingen en het zwembad gekuist en zegt dat deze hypothese niet langer relevant is.

Een tweede piste was dat de waterzuiveringsinstallatie zelf aan de basis ligt van het probleem, maar ook dat is volgens de organisatie “een uitgesloten piste”. Flow zegt dat het systeem gloednieuw is. Testen hebben ook aangetoond dat de bacteriewaarden in de filter lager liggen dan in het zwembad.

De laatste piste is dat de bacterie van buitenaf in het zwembad terechtgekomen is. “Het is op dit moment het meest waarschijnlijk dat de bacterie is binnengekomen via het water om het zwembad te hervullen”, zegt Flow.

De organisatie test nu of de bacterie afkomstig is van de pijpleidingen van de regionale waterleidingen naar het openluchtzwembad, alsook of de bacterie aanwezig is in het drinkwaternetwerk.