Brussels MIMA-museum annuleert bokswedstrijd tussen jongeren en politie na bedreigingen op sociale media

Aanvankelijk was het de bedoeling dat 20 amateurboksers van de Brusselse politie het gisterenavond in het kader van de tentoonstelling Local Heroes zouden opnemen tegen boksers uit de buurt. Plaats van het gebeuren: de boksring van het hedendaagse kunstmuseum in Sint-Jans-Molenbeek. De bedoeling was om met de sparringwedstrijden vooroordelen die kunnen bestaan tussen de politie en de bevolking “weg te vagen”. Er zou ook geen winnaar worden uitgeroepen, “beide boksers worden beloond”, klonk het in de aankondiging.

Lees ook ‘Boksen is dé sport van de moderne kunstenaar’: expo in MIMA toont de helden van de ring

Maar volgens het museum zorgde het evenement op sociale netwerken voor spanningen en werden er ook bedreigingen geuit tegen het museum in het algemeen en tegen bepaalde leden van de artistieke directie in het bijzonder. Zo beweerden sommigen naar verluidt dat het de bedoeling was “de politie een platform te geven om hun blazoen op te poetsen”. Daarom is woensdag beslist om het evenement - een burgerinitiatief, aldus het museum - te schrappen.

In een mededeling op de website van het MIMA luidt het dat de curator van de tentoonstelling en organisator van het evenement zich wenst te verontschuldigen “aan al wiens gevoelens mogelijks zijn gekwetst door het ontbreken van een breder informatiekader, waardoor misverstanden over de aard en de beweegredenen van dit evenement zijn ontstaan”.

Het museum benadrukt dat de ontmoeting die het voor ogen had, “van puur sportieve aard” was en stelt dat het in het verleden en met deze tentoonstelling al “heeft bewezen dat het absoluut tegen alle vormen van geweld en discriminatie is”.