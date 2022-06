Brussels Airlines annuleert 315 vluchten door staking, 40.000 passagiers getroffen

Zowel bij de piloten als bij het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij heerst er ontevredenheid over de werkdruk. De gestegen vraag naar vliegreizen zet druk op de arbeidsorganisatie, luidt het. De piloten zijn daarnaast ook ontevreden dat de directie hun cafetariaplan, een budget voor extralegale voordelen, niet wil indexeren.

De vraag om structurele ingrepen om de werkdruk te verlagen klinkt al langer. Vorige zomer waren er al een reeks eerder symbolische acties en in december werd er een dag gestaakt. “Het gaat nog altijd om dezelfde problemen als vorige zomer”, klonk het eerder bij de vakbonden. “De directie heeft een jaar de tijd gekregen om de problemen aan te pakken, maar er is nauwelijks iets gebeurd.”

Volgens het oorspronkelijke programma hadden er op drie dagen tijd 533 vluchten (inclusief charters) uitgevoerd moeten worden, goed voor bijna 70.000 passagiers.

Brussels Airlines hoopt tegen dinsdagavond alle getroffen passagiers op de hoogte te hebben gebracht. De maatschappij zegt zo veel mogelijk oplossingen te zoeken via omboekingen op andere vluchten, zowel binnen de Lufthansa-groep als daarbuiten. Daarnaast zet Brussels Airlines zelf bijvoorbeeld ook drie langeafstandsvliegtuigen in binnen Europa (naar Nice en Rome). “Met deze maatregel maken we optimaal gebruik van de beschikbare bemanning”, klinkt het.

Ook staking bij Ryanair

Ook de piloten en het cabinepersoneel van Ryanair die in België gevestigd zijn, zullen deze week staken (op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni) nadat onderhandelingen over een nieuwe cao afgesprongen waren. Ook in Spanje, Italië, Portugal en Frankrijk zal er gestaakt worden. Ryanair vliegt in ons land vanuit Charleroi en Zaventem.

Volgens de christelijke vakbonden CNE en ACV respecteert Ryanair in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. De bonden klagen ook aan dat Ryanair in België geen personeelsdienst heeft die op de hoogte is van de lokale sociale wetgeving.