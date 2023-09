Brussel-Zuid krijgt meer politie en een alcoholverbod

De meest concrete maatregel is de installatie van een politiecommissariaat in of nabij het Zuidstation. Binnenkort wordt nog samengezeten om uit te maken waar het commissariaat komt en om een concreet tijdschema uit te werken.

De verhoogde politieaanwezigheid in het station moet de criminaliteit, zoals drugshandel en zakkenrollen, doeltreffender helpen bestrijden. Voorts komt er extra videobewaking in en om het station, komen er toegangscontroles naar bepaalde perrons en zal er een alcoholverbod gelden.

Binnen twee maanden volgt een nieuwe vergadering. “De aanpak die we in Brussel-Zuid uitwerken, kan eventueel ook in andere zones, zoals het Noordstation of in en rond metrostations, toegepast worden”, aldus Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).

Om de dakloosheid, het druggebruik en de netheid aan te pakken, wordt ingezet op het regelmatig kuisen van het station, het systematisch verwijderen van tags en graffiti, noodtoiletten voor daklozen, een sociale permanentie in het station en de opvang van verslaafden, dag en nacht. Er komt ook een laagdrempelig toegangscentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in transit.

Tot slot wil de NMBS bijdragen tot de verbetering van de infrastructuur. Zo komt er onder meer betere verlichting, een uitgestippelde route om toeristen uit het station te begeleiden, en de start van een grondige renovatie van de wijk via de Fonsny-projecten en Blue Line.