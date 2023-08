Bruid jonger dan 25? Deze Chinese regio geeft getrouwde koppels daar een financiële beloning voor

De maatregel is vorige week aangekondigd op het officiële WeChat-kanaal van Changshan, een arrondissement aan de Chinese oostkust. De beloning moet “de geschikte leeftijd voor een huwelijk en het krijgen van kinderen” bevorderen. Daarnaast worden ook de subsidies gepromoot die koppels met kinderen kunnen krijgen voor kinderopvang, vruchtbaarheidsbehandelingen en onderwijs.

In China heerst al langer ongerustheid over de bevolkingsgroei, die voor het eerst in zestig jaar in dalende lijn is. Het land vergrijst daardoor snel en de autoriteiten proberen er met financiële prikkels en betere kinderopvang alles aan te doen om het dalende geboortecijfer weer op te krikken. Net deze hoge kosten voor kinderopvang weerhouden veel vrouwen er immers van om aan kinderen te beginnen. Volgens staatsmedia is het Chinese vruchtbaarheidscijfer in 2022 gedaald naar 1,09. Dit cijfer lag nog nooit zo laag.

Maar ook het aantal koppels dat nog trouwt in China bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. Er zijn in 2022 ‘slechts’ 6,8 miljoen huwelijken voltrokken, het laagste aantal sinds 1986 en nog eens 800.000 minder dan een jaar eerder. Daardoor worden er ook minder kinderen geboren. Het huidige beleid maakt het voor niet-gehuwde vrouwen immers moeilijker om aan kinderen te beginnen.

De wettelijke leeftijdsgrens om te mogen trouwen ligt in China op 22 jaar voor mannen en op 20 jaar voor vrouwen. Als vrouwen in Changshan deze leeftijd bereikt hebben, mogen ze dus maximaal vijf jaar wachten om te trouwen, als ze aanspraak willen maken op de financiële beloning. Al valt het af te wachten of dat bedrag hoog genoeg is om te compenseren voor het lage consumentenvertrouwen en de groeiende bezorgdheid over de gezondheid van de Chinese economie, belangrijke factoren die jonge Chinezen momenteel aanhalen om niet te trouwen of aan kinderen te beginnen.