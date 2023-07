Nieuws Griekenland

Brug ingestort in Griekenland: mensen zitten vast onder het puin, minstens één dode

Beeld via REUTERS

In het westen van Griekenland is een brug die in opbouw was deels ingestort. Dat melden de brandweer en de politie. Verschillende mensen zitten vast onder het puin. Er is sprake van minstens één dode.